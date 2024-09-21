Beypazarı'nda Koruma Tartışmada Tabanca Çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beypazarı'nda Koruma Tartışmada Tabanca Çekti

Beypazarı\'nda Koruma Tartışmada Tabanca Çekti

Beypazarı Belediye Başkanı'nın koruması, restoranda kavga sonucu iki kişiyi yaraladı; ev hapsi alındı.

21.09.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması Kamil Kasap, restoranda tartıştığı 2 kişiyi tabanca ile yaraladı. Gözaltına alınan Kasap'a, nöbetçi hakimlik tarafından ev hapsi verildi.

Olay, dün gece saatlerinde Bankalar Caddesi'nde meydana geldi. Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın koruması ve yeğeni olan Kamil Kasap, restoranda karşılaştığı Serkan Damak ve beraberindeki Murat Köksal ile tartıştı. Sokağa taşan tartışma, kavgaya dönüştü. Kamil Kasap, kavga sırasında üzerinde bulunan tabanca ile Serkan Damak ve Murat Köksal'a ateş etti. Murat Kasap karın bölgesi, Serkan Damak ise bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamil Kasap, polis ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamil Kasap, ev hapsi verildi.

Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde tabancayla yaralanan 2 kişi ve çevredekilerin müdahalesi yer aldı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, söz konusu görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Tartışmanın Serkan Damak ve Murat Köksal'a seçim öncesi verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle çıktığını iddia eden Gökçek, Kamil Kasap hakkında ev hapsi kararı verilmesine de tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Beypazarı, Güvenlik, Ev hapsi, Politika, 3-sayfa, Güncel, Kavga, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Koruma Tartışmada Tabanca Çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı Yakınlarına söyledikleri işin rengini değiştirir! Saldırıya uğrayan Sakaryaspor Başkanı apar topar şehirden ayrıldı
16:04 Zincir markette skandal görüntüler Ekmek almaya gelenler, kusmamak için kendilerini zor tuttu Zincir markette skandal görüntüler! Ekmek almaya gelenler, kusmamak için kendilerini zor tuttu
15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
14:21 Heyecan dorukta İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11’leri Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
10:05 Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim’in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü
09:11 Daltonlar çetesine operasyon 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı Daltonlar çetesine operasyon! 32 şüpheli kıskıvrak yakalandı
08:56 Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı Komşularına bakarak kendini tatmin eden sapık suçüstü yakalandı
08:44 KKTC’de asgari ücrete bir zam daha Yeni rakamı duyanlar “Yok artık“ diyor KKTC'de asgari ücrete bir zam daha! Yeni rakamı duyanlar "Yok artık" diyor
08:36 Fenerbahçe’nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı Fenerbahçe'nin kovmaktan beter ettiği yıldızı Acun Ilıcalı kaptı
04:47 Metin Arolat’ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı
03:19 Tahliye edilen Alisya Bahar Candan’dan ilk sözler: Özüme döndüm Tahliye edilen Alisya Bahar Candan'dan ilk sözler: Özüme döndüm
02:31 Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti
01:27 Doğalgaza zam olacak mı Faturalandırmada yeni model nasıl olacak Bakan Bayraktar açıkladı Doğalgaza zam olacak mı? Faturalandırmada yeni model nasıl olacak? Bakan Bayraktar açıkladı
00:35 Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı Yeni atama kararları yayımlandı: Bakan yardımcısı değişti, 6 üniversiteye rektör atandı
23:58 Seçil Erzan davada yalnız kaldı Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu Seçil Erzan davada yalnız kaldı! Kararın ardından gözyaşlarına boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2024 18:28:35. #1.11#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda Koruma Tartışmada Tabanca Çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement