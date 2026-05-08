Beypazarı\'nda Kurban Bağış Stantları Kuruldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde müftülük tarafından iki noktada kurban bağış standı kuruldu.

İlçe Müftülüğü personeli, Fatih Camisi ve Atatürk Parkı'nda kurulan stantta vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.

Standı ziyaret eden İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, bağış kampanyasında bu yıl kurban bedelinin yurt içinde 18 bin, yurt dışında ise 7 bin lira olarak belirlendiği kaydetti.