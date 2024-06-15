Beypazarı'nda Kurban Bayramı için tatlı hazırlıkları - Son Dakika
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Beypazarı'nda Kurban Bayramı için tatlı hazırlıkları

Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda, Kurban Bayramı için özel olarak baklava ve sarım burma gibi tatlılar yapılıyor. İlçe sakinlerinden Ayşe Yılmaz, her bayram tatlıları hazırladığını ve misafirlere ikram ettiğini belirtti. Evde komşularıyla birlikte tatlıları pişiren Yılmaz, bayram ziyaretine gelenlere ikram edeceklerini söyledi.

15.06.2024 13:51
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Başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'nda Kurban Bayramı için tatlı hazırlanıyor.

Beypazarı'nda, Kurban Bayramı'nda ikram edilmek üzere ilçeye özgü baklava ve sarım burma gibi tatlılar yapılıyor.

İlçe sakinlerinden Ayşe Yılmaz, her bayram gücü yettiğince baklava ve diğer tatlı türlerini hazırladığını belirtti.

Bayramlarda misafirlere tatlı ikramının bir gelenek olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Annemden baklava açmasını ve sarım burma yapmasını öğrendim. Şimdiki nesilde bunlar yok denecek kadar az. Bizim sağlığımız elverdiği ölçüde bayramlık baklavadan vazgeçmeyeceğiz."

Evde komşularıyla birlikte tatlı hazırladıklarını anlatan Yılmaz, tepsilere dizdikleri baklava, sarım burma, oklava ve perçem gibi tatlıları fırında pişirdiklerini belirtti.

Yılmaz, "Daha sonra şerbetini dökeriz. Sonra tatlılar ikrama hazır hale geliyor. El öpmeye ve bayramlaşmaya gelenlere ikram edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Kurban Bayramı için tatlı hazırlıkları - Son Dakika

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