Beypazarı\'nda yıl sonu sergisi açıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisi açıldı.

Şehit Yarbay Songül Yakut Kadınlar lokalindeki serginin açılışına Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş, Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Atilla Sevimli, siyasi parti temsilcileri ve kursiyerler katıldı.

Özer Kasap, sergide, kursiyerlerin yıl boyunca emek ve özveriyle hazırladığı el işi ürünlerin yer aldığını söyledi.

El sanatlarından dekoratif ürünlere kadar birçok çalışmanın yer aldığı sergi, pazar gününe kadar açık kalacak.