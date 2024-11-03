Beypazarı'nda Lösemili Çocuklar Haftası Yürüyüşü - Son Dakika
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Beypazarı'nda Lösemili Çocuklar Haftası Yürüyüşü

Beypazarı\'nda Lösemili Çocuklar Haftası Yürüyüşü

Beypazarı'nda Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında doğa yürüyüşü düzenlendi, katılımcılar farkındalık yarattı.

03.11.2024 15:46
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

Belediye tarafından düzenlenen yürüyüşe belediye başkan yardımcıları Sezai Tolunay, Mücahit Başıbüyük ve Vedat Işık, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz, bazı siyesi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Yürüyüşte maske takan katılımcılar, LÖSEV'e dikkati çeken dövizler taşıdı.

Tekke Dağı Tabiat Parkı mesire alanı girişinde başlayan yürüyüş, 6 kilometrelik parkurun ardından aynı yerde noktalandı.

Katılımcılardan Reşat Erten, yürüyüşün lösemili çocuklara dikkati çekmek için tertip edildiğini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Lösemili Çocuklar Haftası Yürüyüşü - Son Dakika

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