Beypazarı\'nda Lösemili Çocuklar Haftası Yürüyüşü

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı.

Belediye tarafından düzenlenen yürüyüşe belediye başkan yardımcıları Sezai Tolunay, Mücahit Başıbüyük ve Vedat Işık, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz, bazı siyesi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Yürüyüşte maske takan katılımcılar, LÖSEV'e dikkati çeken dövizler taşıdı.

Tekke Dağı Tabiat Parkı mesire alanı girişinde başlayan yürüyüş, 6 kilometrelik parkurun ardından aynı yerde noktalandı.

Katılımcılardan Reşat Erten, yürüyüşün lösemili çocuklara dikkati çekmek için tertip edildiğini anlattı.