Beypazarı\'nda Mahalle İftarı Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kuyumcutekke Mahallesi sakinleri, köy meydanındaki iftar programında bir araya geldi.
Hacı Bayram-ı Veli'nin halifelerinden ilim adamı Kara Davut Mehmet Efendi'nin türbesinin bulunduğu caminin önünde iftar öncesi masalar kuruldu. Görevliler tarafından Kur'an ve mevlit okundu, dua edildi.
Köy muhtarı Ahmet Yılmaz'ın organizasyonunda hayırseverler tarafından verilen yemekte, ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı.
Mahalle sakinlerinden Yücel Bayrak, "İftarı verenden de düzenleyenden de Allah razı olsun. Çok güzel bir iftar yemeği oldu. Gelecek senelerde de bu geleneğin sürmesini istiyoruz." diye konuştu.
Mehmet Işık da programın yapılmasında emeği geçenlere ve davete icabet edenlere teşekkür etti.
Muhtar Yılmaz da yaşlısından gencine herkesin katılım sağladığını belirterek, "Herkesten Allah razı olsun. Kara Davut Hazretlerinin torunlarına da bu yakışırdı." dedi.
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