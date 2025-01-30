Beypazarı\'nda Öğrencilerin Arasına Dalan Otomobil 2 Yaralıya Neden Oldu

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ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde otomobil, araçların kaldırıma park edilmesi nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan öğrencilerin arasına daldı. 2 öğrencinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansırken, sürücü otomobille olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CTP 853 plakalı otomobil, yatılı yurdunun bulunduğu bölgede kaldırımda park edilen araçlar nedeniyle yol kenarından yürümek zorunda kalan 8 kişilik öğrenci grubunun arasına daldı. Otomobilin üzerlerine geldiğini gören öğrenciler panikle kaçmaya çalışırken, aracın çarpıp sürüklediği 2 kişi yaralandı. Öğrenciler yaralı arkadaşlarına yardım ederken, bu durumdan yararlanan sürücü ise otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOMOBİL PARK HALİNDE BULUNDU

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı yaptığı çalışmada, kaza yapan otomobil park halinde bulundu. Otomobili terk eden sürücünün kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde öğrencilerin, araçların kaldırıma park etmesi nedeniyle yoldan yürüdüğü anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında, otomobilin hızla öğrenci grubunun arasına daldığı, bazı öğrencilerin panikle kaçıştığı ve bazı öğrencilerin ise otomobilin çarpmasıyla sürüklendiği görüldü. Kazadan hemen sonra öğrenciler yaralı arkadaşlarıyla ilgilenirken bu arada sürücünün geri manevra yapıp, olay yerinden kaçtığı görüntülere yansıdı.