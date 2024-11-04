Beypazarı\'nda Otomobil Dere Yatağına Düştü

Beypazarı ilçesinde otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
K.A'nın kullandığı 06 D 7378 plakalı otomobil, Ayvaşık Mahallesi'nde kontrolden çıkarak Omarağalar köprüsü olarak bilinen eski ve yeni köprünün arasındaki dere yatağına düştü.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ş.A, A.Ç. ve S.V. yaralandı.
Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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