Beypazarı\'nda Sabah Namazı Buluşmaları

Ankara'nın Beypazarı İlçe Müftülüğünün hayata geçirdiği sabah namazı buluşmaları devam ediyor.
Çantırlı Mahallesi'ndeki bulaşmaya katılan İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, gençlik buluşmalarının da perşembe günleri yatsı namazının ardından yapıldığını, gençlerin dini konularda bilgilendirildiğini anlattı.
Namazın ardından buluşmaya katılanlara köy konağında kahvaltı ikram edildi.
Bir sonraki sabah namazı buluşmasının Sopçalan Mahallesi'nde düzenleneceği belirtildi.
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