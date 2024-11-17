Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Belediye tarafından sağlık için doğa yürüyüşü düzenlendi.
Belediye binası önünde toplanan vatandaşlar, İnözü Vadisi'ni içine alan 8 kilometrelik parkurda yürüdü.
Yürüyüşün liderliğini yapan Reşet Erten, hava elverdiği ölçüde 15 günde bir bu yürüyüşleri yapacaklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Sağlık İçin Doğa Yürüyüşü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?