Beypazarı\'nda Şehit Mehmet Çifci Anısına İftar Programı Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehit Mehmet Çifci'nin ailesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Şehit Mehmet Çifci'nin ailesi tarafından Evliye Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen iftar programına, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, şehidin ailesi, şehit yakınları, Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dua edildi.

Kaymakam Coşkun, programda şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimizin kıymetini bilen bir milletiz. Şehitlerimize sonsuz saygımız var. Şehit aileleri her zaman başımızın tacıdır. Dualarımız şehitlerimiz için."

Okul Müdürü İsmail Yılmaz da mübarek ramazan ayında ismini gururla taşıdıkları şehidin aziz hatırası etrafında aynı sofrada buluşmanın büyük bir manevi kazanç olduğunu dile getirerek, "Şehadet makamı, Rabbimizin en yüce mertebelerinden biridir. Şehitlerimiz milletimizin kalbinde daima diri kalacaktır. Kıymetli ailemizin öğrencilerimize sunduğu bu iftar sofrası, yalnızca bir ikram değil vefanın, sadakatin ve dua ile kurulan gönül köprüsünün güçlü bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Şehidin öğretmen ablası Gülcan Yıldırım ise programa katılan herkese teşekkür etti.