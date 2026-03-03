Beypazarı'nda Şehit Mehmet Çifci Anısına İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beypazarı'nda Şehit Mehmet Çifci Anısına İftar Programı Düzenlendi

Beypazarı\'nda Şehit Mehmet Çifci Anısına İftar Programı Düzenlendi
03.03.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, şehit Mehmet Çifci'nin ailesi tarafından düzenlenen iftar programına Kaymakam, Belediye Başkanı ve ilçe protokolü katıldı. Programda, şehitler için dualar edildi ve şehit ailelerine saygı gösterildi. Okul Müdürü, şehidin hatırasının etrafında bir araya gelmenin manevi değerine vurgu yaptı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehit Mehmet Çifci'nin ailesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Şehit Mehmet Çifci'nin ailesi tarafından Evliye Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen iftar programına, Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aytunç Özen, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dursun, İlçe Jandarma Komutanı Oğuzhan Yılmaz, şehidin ailesi, şehit yakınları, Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, şehitler için dua edildi.

Kaymakam Coşkun, programda şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin huzurunda saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimizin kıymetini bilen bir milletiz. Şehitlerimize sonsuz saygımız var. Şehit aileleri her zaman başımızın tacıdır. Dualarımız şehitlerimiz için."

Okul Müdürü İsmail Yılmaz da mübarek ramazan ayında ismini gururla taşıdıkları şehidin aziz hatırası etrafında aynı sofrada buluşmanın büyük bir manevi kazanç olduğunu dile getirerek, "Şehadet makamı, Rabbimizin en yüce mertebelerinden biridir. Şehitlerimiz milletimizin kalbinde daima diri kalacaktır. Kıymetli ailemizin öğrencilerimize sunduğu bu iftar sofrası, yalnızca bir ikram değil vefanın, sadakatin ve dua ile kurulan gönül köprüsünün güçlü bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Şehidin öğretmen ablası Gülcan Yıldırım ise programa katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mehmet Çifci, Beypazarı, Ankara, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Şehit Mehmet Çifci Anısına İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Herkes İsmail Yüksek’in hareketini konuşuyor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Katar’daki tesisler vuruldu, Avrupa’da doğal gaz yüzde 40 zamlandı Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

12:54
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
12:13
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 13:17:21. #7.13#
SON DAKİKA: Beypazarı'nda Şehit Mehmet Çifci Anısına İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.