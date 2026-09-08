Beypazarı'nda şoförlere ilk yardım ve güvenli sürüş eğitimi verildi, sertifikalar dağıtıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda şoförlere ilk yardım ve güvenli sürüş eğitimi verildi, sertifikalar dağıtıldı

Beypazarı\'nda şoförlere ilk yardım ve güvenli sürüş eğitimi verildi, sertifikalar dağıtıldı
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Beypazarı'nda Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle düzenlenen eğitimde, trafik kazalarının nedenleri ve güvenli sürüş teknikleri anlatıldı. Dünyada her yıl 1 milyon 300 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği belirtilirken, seminer sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Beypazarı ilçesinde, Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle şoför esnafına yönelik "İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Eğitimi" düzenlendi.

Belediye Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hüseyin Ar, Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı ve Sağlık İşleri Başkanı, Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Uysal, Ayaş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Çakıl, Nallıhan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Erdoğan Mutlu, Beypazarı Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetimi ile şoförler katıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından verilen eğitimde, trafik kazalarının nedenleri ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, dünya genelinde trafik kazaları nedeniyle her yıl ortalama 1 milyon 300 bin kişinin hayatını kaybettiği, 50 milyon kişinin yaralandığı belirtildi.

Türkiye'de ise 2025 yılında trafik kazalarında 4 bin 245 kişinin hayatını kaybettiği, 1106 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Eğitimde ayrıca hız arttıkça durma mesafesinin uzadığı, görüş mesafesinin daraldığı ve yaya ölümlerinin arttığına dikkat çekilerek, "Hız körlüğü yaşanır, maddi ve manevi kayıp artar." ifadelerine yer verildi.

Seminerin ardından katılımcılara sertifikaları verildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, ilk yardım konusunda eğitim verdiğini belirterek, alınan eğitimin önemine dikkati çekti.

Kasap, "İlk yardımı çok iyi bilen bir insanım. İlk yardım eğitmenliği de yaptım. Çok yerde ilk yardım eğitimleri verdim. Aldığınız eğitim hayat kurtarır. Çünkü 112 ambulans gelene kadar sizin yapacağınız ilk müdahale hayat kurtarır. Trafik kazalarından sonrasında yaralananların çoğu, yanlış taşıma şekillerinden kaynaklanmaktadır. Bu eğitimin faydalı olduğunu düşünüyorum. Hepinize kazasız sürüşler diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Beypazarı, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda şoförlere ilk yardım ve güvenli sürüş eğitimi verildi, sertifikalar dağıtıldı - Son Dakika

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