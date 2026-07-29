Beypazarı'nda Sosyal Girişimcilik Toplantısı
Ankara Kalkınma Ajansı, Beypazarı'nda sosyal girişimcilik projesi için bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Ankara Kalkınma Ajansı, Beypazarı ilçesinde "Sivil Toplumun Sosyal Girişimcilik Yoluyla Desteklenmesi Projesi" kapsamında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Kaymakamlıktaki toplantıya muhtarlar, kooperatif temsilcileri, oda başkanları katıldı.
Toplantıda görevlilerce projeden kimlerin yararlanabileceği, nasıl başvuru yapılacağı anlatıldı.
Kaynak: AA
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