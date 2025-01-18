Beypazarı'nda Sürdürülebilir Projeler Tartışıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda Sürdürülebilir Projeler Tartışıldı

Beypazarı\'nda Sürdürülebilir Projeler Tartışıldı

Başkent Üniversitesi ile Beypazarı'nda sosyal ve çevresel projeler ele alındı.

18.01.2025 17:46
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik odağında geleceğe yön veren projeler, Başkent Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte ele alındı.

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, rektör yardımcıları Prof. Dr. Füsun Eyidoğan, Prof. Dr. Özcan Yağcı ve Prof. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu ile diğer ilgililerin katıldığı etkinlikte, Beypazarı için önem taşıyan fikir projeleri değerlendirildi.

Etkinlikte, sanat ve zanaat atölyeleri, rehabilitasyon merkezi ve termal otel yapımı gibi projeler masaya yatırıldı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, "Başkent Üniversitesinin değerli akademisyenleri ve öğrencileriyle Beypazarı'nın geleceğine dair çok önemli projeler üzerinde çalışıyoruz. İlerleyen süreçte Başkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı projeleri ilçemizde sergileyerek fikirleri halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasap, Başkent Üniversitesi ile sürdürülen işbirliğinin, Beypazarı'nın tarihi ve doğal dokusuyla uyumlu projeler geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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