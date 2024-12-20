Beypazarı'nda Temizlik Hizmeti

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yardıma muhtaç kişilerin evlerinde belediye ekiplerince temizlik yapıldı.

Beypazarı Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yardıma ve bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizledi.

Belediye Başkanı Özer Kasap, yaşlılar, bakıma muhtaç aile ve kişiler için önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kasap, "Allah kimseyi elden ayaktan düşürmesin, Allah ömür versin, hep yaşlanacağız. Bu insanlarımızı şu kış günlerinde aç ve açıkta bırakmayacağız ve bırakmıyoruz. Temizlikleri, evlerin ve odaların havalandırması en güzel şekilde yapılmaya çalışılıyor. Sobaları yakılarak ortam sıcaklığa kavuşturuluyor." diye konuştu.