Beypazarı\'nda TIR\'a Çarpan Araçta 4 Yaralı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ayvaşık Mahallesi'nde meydana geldi. A.E. idaresindeki 06 FDA 458 plakalı otomobil, yolda park halindeki 06 DSM 833 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki A.Ü., S.Ö. ve H.K. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.