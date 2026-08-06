Beypazarı\'nda Trafik Denetimleri Artırıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğünce trafik ve asayiş denetimleri artırılarak sürdürülüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri uygulamalarda sürücüleri trafik kurallarına uyma konusunda denetledi.

Denetimlerde 110 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere toplam 297 bin 484 lira idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda özellikle motosikletlere yönelik denetimler yoğunlaştırılırken, eksiklikleri tespit edilen 3 motosiklet trafikten men edildi.

Denetimlere motosikletli Yunus Timleri de katılırken, ekipler asayişin sağlanması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla ilçe genelindeki uygulamalarını sürdürdü.

İlçe Emniyet Müdürü Umut Aytekin, gazetecilere, denetimlerin temel amacının ceza yazmak değil, can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Sürücülerden trafik kurallarına uymalarını ve araçlarının teknik eksikliklerini gidermelerini isteyen Aytekin, "Vatandaşlarımızın huzurunu bozacak, trafik düzenini olumsuz etkileyecek ve aşırı gürültü çıkaran araçlar ile kurallara aykırı şekilde kullanılan motosikletlere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. İlçemizde trafik ve asayiş denetimlerimiz artarak devam edecek." dedi.