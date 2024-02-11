Beypazarı'nda trafik kazasında ağır yaralanan asker vefat etti - Son Dakika
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Beypazarı'nda trafik kazasında ağır yaralanan asker vefat etti

Beypazarı\'nda trafik kazasında ağır yaralanan asker vefat etti

Beypazarı ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan asker Mustafa Karataş, hastanede vefat etti. Samsun Sıhhiye Okulu'na giden ve izinli olarak evine dönen Karataş, arkadaşıyla buluşmasının ardından kaza geçirdi. Hayatını kaybeden asker, Ankara Şehir Hastanesi'ne hava ambulansıyla götürüldü.

11.02.2024 12:41
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Beypazarı ilçesinde dün geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan asker Mustafa Karataş, hastanede vefat etti.

Vatani görevini yapmak üzere Samsun Sıhhiye Okuluna giden, ardından da Edirne'ye dağıtım olan sıhhiye askeri Karataş, önceki gece izine gelmişti.

Aracıyla, arkadaşıyla buluşmasının akabinde, sabah saatlerinde Çayırhan istikametinden evine dönerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yuvarlanan araçta ağır yaralanan asker Mustafa Karataş, ağır yaralanmıştı.

Ankara Şehir Hastanesine, hava ambulansıyla götürülen, Karataş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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