Beypazarı’nda Turizm İşbirliği

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Beypazarı Kültür ve Turizmini Geliştirme Derneği yönetimi, Beypazarı Belediye başkanı Özer Kasap'ı ziyaret etti.

Kasap'ı makamında ziyaretinde dernek başkanı Nusret Erdoğan, Beypazarı'nın turizminin gelişmesi, kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için elbirliği ile çalışacaklarını söyledi.

Amaçlarının, Beypazarı turizmini daha üst seviyelere çıkarmak ve daha çok turist çekebilmek olduğunu dile getiren Erdoğan, "Daha güzel bir Beypazarı için çalışmak istiyoruz. Başka Beypazarı yok." ifadelerini kullandı.

Başkan Kasap da turizmde de çeşitliliği artırmak durumunda olduklarını belirterek, "Turist sayısını ve konaklayan sayısını artırmak durumundayız. Bunları birlikte ele alarak, çalışmalarımızı sürdürmeliyiz." dedi.