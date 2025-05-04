Beypazarı\'nda Yağmur Duası Yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Kabaca, Kuyucak, Çantırlı, Sekli, Kızılcasöğüt ve Mahmutlar mahallelerinde yaşayanlar yağmur duası yaptı.

Kabaca Mahallesi'nde köy camisinde öğle namazı kılınmasının ardından cemaat, Kaygusuz Abdal Türbesi'ne kadar tekbirler eşliğinde yürüdü, burada dua edip, 2 rekat istiska namazı kıldı. Daha sonra katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Dua programına, Belediye Başkanı Özer Kasap, Yardımcısı Sezai Tolunay, Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kazım Uysal ile mahalle halkı ve çevre mahallelerden vatandaşlar katıldı.

Uysal, dua etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.