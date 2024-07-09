Beypazarı\'nda yarın elektrik kesintisi uygulanacak

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla yarın ilçedeki bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.

Kesinti Acısu, Başören, Mezra ve Yeşilağaç mahallelerinde 09.30 ile 17.00 saatlerinde, Başağaç Mahallesinde 10.00-12.00 saatlerinde uygulanacak.