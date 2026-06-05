ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde kara yoluna inen 3 yavru ayı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçeye bağlı Karaşar Mahallesi Eğriova Yaylası'nda yamaçtan kara yoluna inen 3 yavru ayı, yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Ayıları fark edip aracı durduran vatandaşlar, yavru ayılara seslenerek cep telefonu ile görüntülerini aldı. Ayıların yamacı tırmanarak gözden kaybolduğu anlar da görüntülere yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Yavru Ayılar Kamerada - Son Dakika
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