Beypazarı ilçesinde yapılacak olan Nurettin Karaoğuz Vakfı Anadolu Lisesi'nin temeli törenle atıldı.
İlçede bulunan okullardan olan ve Milli Eğitim Bakanlığının, ekonomik ömrünü doldurarak, "Yık, Yap" projesi kapsamında yapılacak okulun, yeni inşaatının temeli törenle atıldı.
Hacıkara Mahallesinde bulunan eski okulun yerine yapılacak okulun, 24 derslikli, zemiz+ 4 kat olarak inşa edileceği belirtildi.
Okulun 21 Mart 2026 Tarihinde bitirilerek, firma tarafından Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmesi öngörülüyor Açıklaması
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Yeni Lise Temeli Atıldı - Son Dakika
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