Beypazarı\'nda Yılkı Atları Kış Manzarasında

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinin karla kaplı doğasında yılkı atları görüntülendi.

İlçenin Karaşar, Ahlatlık ile Nallıkaşı bölgelerindeki yılkı atları, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüldü.

Bölgede yaşayanlardan Hasan Kaya, atları sürekli arazilerde gördüğünü belirterek, "Gerçekten çok güzel bir manzara. Atları karda otlarken, ya da ot bulmaya çalışıyken görüyorsunuz." dedi.

Yılkı atlarına sahip çıkılmasını isteyen Kaya, hayvanların aç kalmamak için doğada yiyecek aradığını, bunlar için araziye ot ve saman bırakılması gerektiğini anlattı.