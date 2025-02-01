Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bakım ve onarım işleri tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu hizmete açıldı.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hacıkara Mahallesi'ndeki havuzun bakım, onarım çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.
Havuzun genel bakım nedeniyle pazartesi günleri kapalı olacağı belirtilerek, havuzdan yararlanmak isteyen vatandaşların salon personeliyle iletişime geçmesi gerektiği ifade edildi.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika
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