Beypazarı\'ndaki Boğazkesen Kümbeti Ziyaretçilerden İlgi Görüyor

Beypazarı ilçesinde bulunan Selçuklu dönemi eseri Boğazkesen Kümbeti ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İnözü Vadisi girişindeki kayalıklar üzerinde bulunması dolayısıyla gözetleme kulesi olduğu da değerlendirilen kümbetinin 13. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor.

Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 1976 yılında tescillenen kümbetin, 17. yüzyılda ve 1995 yılında restore edildiği öğrenildi.

Kümbetin restorasyonu sırasında, orta bölümden iki iskelet çıktığı ve restore sonrasından bu iki iskeletin kulenin tam ortasına iki sanduka ile ayrı ayrı gömüldüğü belirtildi.

Boğazkesen Kümbeti, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tarihi alanlar arasında yer alıyor.