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Beypazarı'ndaki Tarihi Köprü Restore Edilecek - Son Dakika
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Beypazarı'ndaki Tarihi Köprü Restore Edilecek

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarihi köprünün restore edilmesi planlanıyor. Köprünün, Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerini birbirine bağladığı belirtilirken, ilçe sakinleri köprünün onarılmasıyla yok olma tehlikesinin ortadan kalkacağını ifade etti.

Beypazarı\'ndaki Tarihi Köprü Restore Edilecek
29.12.2023 - 17:41,
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki tarihi köprünün restore edilmesinin planlandığı belirtildi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hasan Özkan, AA muhabirine, Karcıkaya mevkisindeki köprünün, Cumhuriyet ve İstiklal mahallelerinin bazı sokaklarını birbirine bağladığını söyledi.

Köprünün önemine işaret eden Özkan, "Yapılış tarihi tam olarak bilinmese de Selçuklu eseri olduğu anlaşılan tarihi köprü, iki mahallenin sol ve sağ küme sokaklarını birbirine bağlamış olacak ve vatandaş buradan rahatlıkla geçebilecek. Talebimizi ilettik, yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe sakinlerinden Sabri Tiftik ise tarihi köprünün onarılması gerektiğini, böylece yok olma tehlikesinin ortadan kalkacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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