Beypazarı\'nın Tanıtımına Emniyet Desteği

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe tanıtımına da destekte bulunuyor.

İlçe Emniyet Müdürü Umut Aytekin, yaptığı açıklamada, ilçenin Ankara'nın gözde turizm merkezlerinin biri olduğunu ifade etti.

Beypazarı'nın güvenli, rahat gezilebilir konumunda olmasına özen gösterdiklerini anlatan Aytekin, ilçenin tanıtımına da önem verdiklerini belirtti.

Aytekin, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere rehberlik hizmeti de verdiklerini kaydetti.