Beypazarı Sonbahar Güzelliği

Güncel

Başkentin Beypazarı ilçesi sonbahar renklerine büründü.

İlçeyi çevreleyen ormandaki ve tarihi konakların etrafındaki meyve ağaçlarının sonbahar renkleri hayranlık oluşturuyor.

Havalar soğumasıyla sarı, turuncu, kırmızı renklerde görülen yapraklar, Beypazarı'nın Tekke, Avdan, Çukurören ve Eğriova yaylalarında renk cümbüşünü ortaya çıkardı.

Sonbaharın renklerine bürünen İnözü Vadisi'nde yaşayan Mehmet Yorulmaz, AA muhabirine, vadideki ağaçların yapraklarının her gün farklı renkten renge girdiğini söyledi.

İnözü Vadisi'nin bu mevsimde harika gözüktüğünü belirten Yorulmaz, "Vadinin yukarısına çıkıp doğanın güzelliğini seyredeceksin. Ben bu güzelliğe ve renk cümbüşüne hayranım." diye konuştu.