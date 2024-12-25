Beypazarlı öğrenciler Futsal Yıldız Erkekler İl Birincisi oldu

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Futsal Yıldız Erkekler Ankara İl Birinciliğini, Beypazarı Gazi Gündüzalp Ortaokulu takımı kazandı.

Yenimahalle Şehit Vahit Bekli Ortaokulu ile karşılaşan Beypazarı ekibi, maçtan 3-2 galip ayrıldı.

Beypazarlı öğrenciler, bu sonuçla il birinciliği elde etti.

Okulun müdürü Şenol Tanrıseven, öğrenciler ve onları çalıştıran öğretmenlere teşekkür ederek, takımın Türkiye çeyrek finallerinde Ankara'yı temsil edeceğini söyledi.