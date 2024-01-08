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Beyrut Havalimanı'na siber saldırı: Havalimanındaki ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı - Son Dakika
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Beyrut Havalimanı'na siber saldırı: Havalimanındaki ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı

Lübnan'daki Beyrut Havalimanı'na düzenlenen siber saldırı sonucunda, uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlarda Hizbullah karşıtı bir mesaj yayınlandı. Bilgisayar korsanları, mesajda Hizbullah'ı İsrail ile topyekun bir savaşın eşiğine getirmekle suçladı ve Soldiers of God ile The One Who adlı grupların logolarını kullandı. Saldırıyı gerçekleştirenlerden Soldiers of God sorumluluğu üstlenmezken, The One Who ise saldırının fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Beyrut Havalimanı\'na siber saldırı: Havalimanındaki ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı
08.01.2024 - 00:33,
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- Beyrut Havalimanı'na siber saldırı: Havalimanındaki ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı

BEYRUT - Lübnan'daki Beyrut Havalimanı'na düzenlenen siber saldırı ile uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınlandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Beyrut Havalimanı'na siber saldırı düzenlendi. Bilgisayar korsanları, havalimanı içerisinde uçakların kalkış ve varış saatlerini gösteren ekranlarda Hizbullah karşıtı mesaj yayınladı. Mesajda Hizbullah, Lübnan'ı İsrail ile topyekun bir savaşın eşiğine getirmekle suçlanırken, Soldiers of God ile The One Who adlı bilgisayar korsanı olarak bilinen grupların logoları yer aldı.

Soldiers of God saldırının sorumluluğunu üstlenmezken, The One Who ise Beyrut Havalimanı'ndaki ekranların fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Kaynak: İHA
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Bilgisayar, Lübnan, Beyrut, Dünya, Güncel, Son Dakika

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