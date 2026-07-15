Beyrut\'ta 15 Temmuz\'un 10. yılı anıldı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü'nde gerçekleştirilen programa, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, büyükelçilik mensupları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşları ve soydaşlar katıldı.

Hain darbe girişiminde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve Türkiye ile Lübnan milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve 15 Temmuz şehitleri için dua edildi.

Programda Büyükelçi Lütem, açılış konuşmasını yaptı.

Anma programında ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz belgeseli izlendi.

Etkinlikte, FETÖ'nün darbe girişiminin Lübnan'daki yansımaları ile o dönemde Lübnan halkının Türk halkına gösterdiği dayanışma da katılımcılara aktarıldı.

Program kapsamında ayrıca, Anadolu Ajansı muhabirlerinin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışı da gerçekleştirildi.

"Ülkemizi çok daha güçlü bir noktada görüyoruz"

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Lütem, hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirterek, Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak demokrasiye ve milli iradeye sahip çıktığını söyledi.

Türkiye'nin aradan geçen 10 yılda demokrasisi, diplomasisi ve ekonomisiyle daha da güçlendiğini ifade eden Lütem, "Bugün ülkemizi, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından çok daha güçlü bir noktada görüyoruz." dedi.

Darbe girişiminin Lübnan'da da yakından takip edildiğini dile getiren Lütem, o gece Lübnan'ın farklı şehirlerinde binlerce kişinin ellerinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkarak Türkiye'ye destek verdiğini belirtti.

Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin tarihi ve güçlü insani bağlara dayandığını vurgulayan Büyükelçi Lütem, "Lübnan'la olan ilişkilerimiz çok önemli ve çok yakın tarihi bağlar ve aslında duygusal bağlar üzerine kurulu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını reddettiğini kaydeden Lütem, Türkiye'nin uluslararası platformlarda Lübnan'ın yanında yer aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da birçok kez Lübnan'ın Türkiye açısından önemini ve İsrail'in saldırıları ile işgalinin kabul edilemez olduğunu dile getirdiğini hatırlattı.

"Anadolu Ajansının oynadığı rol eşsizdi"

Röportaj sırasında Beyrut semalarında İsrail'e ait insansız hava araçlarının sesinin duyulduğuna dikkati çeken Lütem, Lübnan halkının geçmişte olduğu gibi bugün de ülkesine sahip çıkmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Program kapsamında açılan sergiyi de değerlendiren Büyükelçi Lütem, fotoğrafların Türk milletinin o gece gösterdiği kahramanlığı gelecek nesillere aktaracak önemli bir belge niteliği taşıdığını söyledi.

Sergide yer alan karelerin hem duygulandırıcı hem de tarihe tanıklık eden nitelikte olduğunu belirten Lütem, "Çok değerli kareler. Bunların dünyaya duyurulmasında, bu yaşananların herkes tarafından olduğu gibi görülmesinde Anadolu Ajansının oynadığı rol eşsizdi." diye konuştu.

Sergiyle, hem 15 Temmuz gecesinde yaşananları en gerçek haliyle anlatmayı hem de Türkiye'nin her alandaki başarısını göstermeyi amaçladıklarını ifade eden Lütem, etkinliğe katılan Lübnanlılar ve Türkmenlerin fotoğraflara büyük ilgi gösterdiğini, kareler üzerinden o gece yaşananları ayrıntılarıyla anlattıklarını kaydetti.

Lütem, "Lübnanlı kardeşlerimize o gece yaşananları anlatabilmek bizim açımızdan da çok önemli oldu. Bu çerçevede Anadolu Ajansına bir kere daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.