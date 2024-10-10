Beyrut'ta 2 Patlama: Hedefte Üst Düzey Hizbullah Üyesi - Son Dakika
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Beyrut'ta 2 Patlama: Hedefte Üst Düzey Hizbullah Üyesi

Beyrut\'ta 2 Patlama: Hedefte Üst Düzey Hizbullah Üyesi

İsrail'in saldırılarıyla sarsılan Beyrut'ta 2 patlama meydana geldi. Hedefte Hizbullah yöneticisi var.

10.10.2024 21:17
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İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Lübnan'ın başkenti Beyrut'un şehir merkezine saldırı düzenlendiği ve 2 patlama meydana geldiği bildirildi.

Beyrut'un merkezinde meydana gelen 2 patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, saldırıda hedef alınan bir bina yıkıldı, çevredeki evlerde ve araçlarda da hasar oluştu.

Saldırının hedefinde Nasrallah'ın kayınbiraderi var iddiası

Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonu saldırının hedefinde İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın kayınbiraderi ve Hizbullah'ın üst düzey isimlerinden Vafik Safa'nın olduğu iddia edildi.

Saldırı ve Safa'nın hedefte olduğu yönündeki iddia hakkında İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

?İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 141 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 141 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, İtfaiye, Güncel, Lübnan, İsrail, Beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut'ta 2 Patlama: Hedefte Üst Düzey Hizbullah Üyesi - Son Dakika

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