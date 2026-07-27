Beyrut'ta Çocuklar için Dijital Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyrut'ta Çocuklar için Dijital Eğitim Merkezi Açıldı

Beyrut\'ta Çocuklar için Dijital Eğitim Merkezi Açıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Beyrut'ta Cezeri Laboratuvarı'nı açarak çocukların dijital becerilerini geliştirecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), "Beyrut Ibad Al Rahman Çocuk Teknoloji Eğitim Merkezi Projesi" kapsamında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çocukların ve gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Cezeri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Beyrut'ta faaliyet gösteren Ibad Al-Rahman Derneği bünyesinde TİKA tarafından kurulan laboratuvar kapsamında bilgisayarlar, robotik eğitim setleri, üç boyutlu yazıcılar, lazer kesim makinesi, akıllı tahta ve çeşitli teknolojik eğitim ekipmanları temin edilerek uygulamalı eğitim altyapısı oluşturuldu.

Burada eğitim görecek çocuklar ve gençler; bilgisayar, kodlama, robotik, yapay zeka ve dijital üretim teknolojileri alanlarında uygulamalı eğitim alma imkanı bulacak.

"Beyrut Ibad Al Rahman Çocuk Teknoloji Eğitim Merkezi Projesi"nin açılış töreni, Türkiye ve Lübnan milli marşlarının okunması, saygı duruşunda bulunulması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, TİKA Beyrut Koordinatörü Salih Burak Yurdakul, Ibad Al-Rahman Derneği Başkanı Bilal Hakem, TİKA Beyrut Koordinatör Yardımcısı Serap Nayir, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Murat Lütem, "Bu proje, yalnızca bir eğitim merkezinin kurulmasından ibaret değildir. Aynı zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle buluşmasına, bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin artırılmasına yönelik önemli bir yatırımdır. Türkiye olarak, dost ve kardeş Lübnan'ın eğitim alanındaki kalkınma çabalarına katkı sunmaya büyük önem veriyoruz." dedi.

Lütem, merkezin çocuklara ve gençlere bilgisayar, kodlama, robotik, yapay zeka ve üç boyutlu üretim teknolojileri gibi alanlarda uygulamalı eğitim alma imkanı sağlayacağını belirtti.

Projeye katkı sunan TİKA'ya, Ibad Al-Rahman Derneği yönetimine, yerel yetkililere ve emeği geçenlere teşekkür eden Lütem, Cezeri Laboratuvarı'nın Beyrut'a ve burada eğitim görecek çocuklara hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye'nin dost ve kardeş Lübnan ile kalkınma, eğitim, sağlık ve kültür başta olmak üzere her alandaki işbirliğini güçlendirmeyi sürdüreceğini ifade eden Lütem, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Lütem ile Dernek Başkanı Bilal Hakem karşılıklı hediye takdiminde bulundu. Daha sonra kurdele kesilerek Cezeri Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Program kapsamında dernek yerleşkesini de gezen Büyükelçi Lütem, derneğin yürüttüğü faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, İnsan Hakları, Dış Politika, Teknoloji, Güncel, Beyrut, Lübnan, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyrut'ta Çocuklar için Dijital Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi Çin’de Noul tayfunu alarmı, 715 binden fazla kişi tahliye edildi
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı
Cide’de sel odunları balıkçı barınağını kapladı Cide'de sel odunları balıkçı barınağını kapladı
İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı İran uyruklu şüphelinin midesinden 380 gram metamfetamin çıktı
Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı Düğünde ağzında tuttuğu meşale patladı
İzmir-Çeşme Otoyolu’nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar İzmir-Çeşme Otoyolu'nda akılalmaz görüntü: Araç üzerinde dans edip paylaştılar

15:55
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
15:43
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye’de Çiçeklerle karşılandılar
Şampiyon Filenin Sultanları Türkiye'de! Çiçeklerle karşılandılar
15:38
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti
15:16
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü fenomen Mesut Can Tomay uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
15:07
Başlamadan bitecekti Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp
14:56
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Bilim insanlarından uyarı: 5 ilimiz ciddi risk altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 16:32:35. #7.13#
SON DAKİKA: Beyrut'ta Çocuklar için Dijital Eğitim Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.