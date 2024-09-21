Beyrut'ta Hava Saldırısı: Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

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İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 37'ye yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 37'ye yükseldiği dile getirildi.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın 31'e yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını söylemişti.

Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının ise 70'e yükseldiğini ifade etmişti.

Son ölümlerle birlikte çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısı 76'ya yükseldi.