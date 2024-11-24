Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 20 Ölü

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BEYRUT, 24 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybederken, 66 kişi de yaralandı.

Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı yaptığı açıklamada, şafak vakti düzenlenen hava saldırısında Basta Fawka mahallesindeki sekiz katlı binanın hedef alındığı, binanın yerle bir olduğu ve civardaki binaların da hasar gördüğü belirtildi. Sivil Savunma ekiplerinin enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İsrail medyası, hava saldırısının önde gelen bir Hizbullah yetkilisini hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah milletvekili Emin Şerri ise yaptığı açıklamada, "Beyrut'ta hedef alınan binada asker veya sivil herhangi bir parti yetkilisinin bulunmadığını" söyledi.