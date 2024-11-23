Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 4 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika
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Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 4 Ölü, 30 Yaralı

Beyrut\'ta İsrail Hava Saldırısı: 4 Ölü, 30 Yaralı

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında en az dört kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

23.11.2024 10:59
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(ANKARA) - Lübnan medyası, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği ve en az dört kişinin ölümüne, 30'dan fazla kişinin de yaralanmasına yol açan hava saldırısında şehrin merkezindeki Basta mahallesinde sekiz katlı bir binanın yıkıldığını açıkladı. İsrail medyası, sekiz katlı binaya düzenlenen hava saldırısında "önde gelen bir Hizbullah lideri"nin hedef alındığını iddia etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Basta bölgesinde bulunan bir binaya İsrail ordusu tarafından en az dört füze atıldı. Patlamalar yerel saatle 04.00 civarında gerçekleşti. Lübnan medyası, hava saldırısı sonucu en az dört kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği aktarıldı.

İsrail medyası, Basta bölgesindeki sekiz katlı binaya düzenlenen hava saldırısında "önde gelen bir Hizbullah lideri"nin hedef alındığını iddia etti.

Saldırı İsrail'in bu hafta Beyrut'un merkezi bir bölgesini hedef alan dördüncü hava saldırısı oldu. İsrail'in bugüne kadar Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının birçoğu Hizbullah'ın bulunduğu varsayılan güney banliyölerini hedef aldı.

İsrail Beyrut'un güney banliyöleri için yeni tahliye emirleri yayınladı

İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un  güney banliyölerinin Al-Hadath, Choueifat ve Al-Amrousieh bölgelerinde yaşayanlar için yeni tahliye emirleri yayınladı. Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "[İsrail ordusunun] yakın gelecekte operasyon düzenleyeceği Hizbullah tesislerinin ve çıkarlarının yakınında bulunuyorsunuz. Kendi güvenliğiniz ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve bitişiğindeki binaları derhal boşaltmalı ve 500 metreden az olmamak kaydıyla bu binalardan uzak durmalısınız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyrut'ta İsrail Hava Saldırısı: 4 Ölü, 30 Yaralı - Son Dakika

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