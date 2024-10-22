Beyrut'taki Hava Saldırısında 13 Ölü

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İsrail ordusunun gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e, yaralananların sayısı 57'ye yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında Cenah bölgesindeki Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresinin de hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda biri çocuk 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırının şiddetiyle Refik Hariri Devlet Hastanesi'nde büyük hasar oluştuğu aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Refik Hariri Devlet Hastanesi çevresine düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 4 kişinin öldüğünü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.