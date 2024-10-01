Beyrut'taki Türk Vatandaşı: Acı Vahim Gelişmeler Yaşıyoruz - Son Dakika
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Beyrut'taki Türk Vatandaşı: Acı Vahim Gelişmeler Yaşıyoruz

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İsrail'in Lübnan'daki operasyonları sonrası Türk vatandaşı Beyrut'taki durumu anlattı. Yardım bekleniyor.

01.10.2024 02:48
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HABER: HANDE ÖZTÜRK/ KADİR DEVİR

(ANKARA) - İsrail'in Lübnan'da sürdürdüğü kara operasyonları sonrası, Türk uyruklu Yunus Resul, Beyrut'taki gelişmelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Annesi ile Beyrut'ta yaşayan Resul, "Operasyon noktasına biraz uzakta kalıyoruz fakat Beyrut'un güneyinde çok acı şeyler oluyor. Bomba seslerini duyabiliyoruz" dedi.

İsrail'in gece saatlerinde Lübnan'a başlattığı kara harekatı nedeniyle bölgede bulunanlardan yardım talepleri geliyor.  Beyrut'ta yaşayan Türk uyruklu Yunus Resul, İsrail'in operasyon bölgesine biraz uzak olduklarını fakat bomba seslerini duyduklarını vurguladı. İsrail'in şimdilik Lübnan'ın güneyinde saldırılarını yoğunlaştırdığını belirten Resul, "Beyrut'a sadece hava saldırıları düzenleniyor" ifadelerini kullandı.

Beyrut'taki insanların ne yapmayı planladığı sorusuna yanıt veren Resul, "Aslında Lübnan'ı terk edebilenler ediyor fakat şimdilik tek bir şirket bunu gerçekleştirebiliyor hava yoluyla. 3 hafta sonraya kadar boş yer yok. Ayrıca, Lübnan'ın güneyindeki şirket de insanları sadece gemiyle/botla Türkiye'nin Mersin kentine götürüyor. Şimdilik biletler 300 dolar ama sanırım bu ücret 800 dolara kadar çıkacak. Buradan birisi bana ailesiyle gitmek istediğini söyledi fakat şirket birden fiyatları arttırmış. Uçak biletleri de çok pahalı ve hiç yer yok. Ayrıca, arabalarıyla Suriye'ye giden insanlar da var. Neredeyse 1 milyon kişi bu şekilde Suriye'ye gitti" diye konuştu.

Resul, bölgede ekonominin ve kaynakların çok kısıtlı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Lübnan'ın dışına çıkabilen çıkıyor ama parası olmayanlar hiçbir şey yapamıyor. Türkiye'nin Lübnan Büyükelçiliği'nin bizim için uçak veya gemi göndermesini bekliyoruz. Günlerdir Beyrut'un önemli binalarına ve yerleşim yerlerine yapılan saldırılar bizler için korkutucu ve endişe verici oldu. İsrail'in insansız hava araçları gece gündüz Beyrut ve Beyrut banliyöleri üzerinde uçuyor, insansız hava araçlarının sesi çok yüksek ve insanlar uyuyamıyor. Ancak, ister güney Lübnan'dan ister Beyrut'un banliyölerinden olsun, etkilenen bölgelerden büyük bir göç var. Annem yaştan dolayı gelemez, çünkü bota binemez" dedi.

"Büyükelçilikle temasa geçtik"

Büyükelçilikle temasa geçtik ve bize henüz bir tahliye planı olmadığını, ancak gerçekleşmesi halinde büyükelçiliğin resmi sayfasında ve sosyal medyada bir duyuru yapılacağını söylediler. Bunun yakında gerçekleşmesini umuyoruz. Ancak korku şu ki, tahliye edildiklerinde Lübnan'daki Türk vatandaşlarının çoğunun Türkiye'de yaşayacak evleri yok. Lübnan'daki işlerini kaybedebilirler, bu da bir çaresizlik"

Beyrut\'taki Türk Vatandaşı: Acı Vahim Gelişmeler Yaşıyoruz
Kaynak: ANKA

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