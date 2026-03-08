Lübnan basınından MTV televizyonu, 100'den fazla İranlı diplomatı ve İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesini taşıyan Rus kargo uçağının Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndan havalandığını ileri sürdü.
MTV'nin haberinde, Rus yapımı IL-76 tipi kargo uçağının 100'den fazla İranlı diplomat ve bazı danışmanları taşıyarak Beyrut'tan ayrıldığı iddia edildi.
Haberde, uçakta İsrail'in son günlerde Beyrut'ta düzenlediği saldırılarda öldüğü ifade edilen İran Devrim Muhafızları mensubu 5 kişinin cenazesinin de bulunduğu öne sürüldü.
Uçağın Beyrut'tan kalkışına ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Beyrut'tan İranlı Diplomatik Uçuş
