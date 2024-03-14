Beyşehir'de 1872 çiftçiye eğitim verildi.
Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kurumda görev yapan ziraat mühendisleri tarafından ilçeye bağlı 41 mahallede, veteriner hekimleri tarafından da 18 farklı yerleşim merkezinde farklı tarihlerde yaklaşık 4 ay süren eğitim toplantıları düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, bu toplantıların bitkisel üretim bölümünde toprak işleme, bitki sağlığı, gübreleme ve tarımsal üretim planlamaları hakkında bilgiler verildiği aktarıldı.
Toplantılarda, hayvancılık eğitimleri bölümünde ise buzağı besleme, hayvan refahı, hayvansal hastalıklar ve hayvancılık desteklerinin de anlatıldığı belirtildi.
Fotoğrafçılar saha eğitimleri için Beyşehir'de buluştu
Konya'nın en eski ve faal dernekleri arasında ön plana çıkan Konya Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin düzenlediği (KONFAD) eğitim faaliyetlerinin ardından 107.dönem teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, Beyşehir'deki saha eğitiminde bir araya geldi.
KONFAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitmeni, Fotoğraf Sanatçısı Seyit Konyalı, saha eğitimleri için Beyşehir'de buluştuğu kursiyerlere mesleğin püf noktaları hakkında bilgiler verdi.
Konyalı, Eflatunpınar, Yeşildağ, Adaköy, Eşrefoğlu Camisi, balıkçılar, kamış atölyesi ve günbatımı fotoğrafları çektiklerini belirterek, "Yıllardır Beyşehir'i anlatmaya, tanıtmaya çalışıyorum. Bu güzellikler gerçekten paylaşılmaya değer." dedi.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de 1872 çiftçiye eğitim verildi - Son Dakika
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
İzmir'e farklı ilden yüklü miktarda sahte bandrollü makaron getirileceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, Kemalpaşa Akalan'da durdurulan araçta 51 bin 750 paket içerisinde toplam 10 milyon 350 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin değeri yaklaşık 2 milyon 980 bin TL olarak belirlendi.
Son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kastamonuspor, hafta sonu 68 Aksaray Belediyespor maçına hazırlanıyor. Liderlik mücadelesi veren takım, rakiplerinin puan kaybetmesini hedefliyor.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yapılan operasyonda telefon dolandırıcılığı şüphelisi M.I. yakalandı. Adreste yapılan aramada birçok elektronik cihaz ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı jandarma karakoluna götürüldü.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Süperpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlar, 4 gün boyunca devam edecek.
Japonya'nın Hiroşima eyaletinde bir fabrikada zehirli krom tankına düşen ve kurtulmayı başaran bir kedi, yetkilileri endişelendirdi. Fabrikada çalışan işçiler, krom tankının etrafında kedinin ayak izlerini buldu. Güvenlik kameraları incelendiğinde, ıslanmış ve açık kahverengi bir kedinin fabrikayı terk ettiği tespit edildi. Bölge sakinlerine anormal görünümlü bir kedi ile karşılaşmaları halinde dokunmamaları uyarısı yapıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadından 1'inde AIDS tespit edildi. Özbekistan uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken, kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyareti sırasında bayılan kadına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ilk müdahaleyi yaptı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve ailenin diğer hastaları da sağlık kontrolünden geçecek.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?