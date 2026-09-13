Beyşehir'de asker eğlencesinde 17 yaşındaki genç bıçakla yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde asker eğlencesi sırasında 17 yaşındaki genç bacağından bıçaklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen genç hastaneye kaldırılırken polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde 17 yaşındaki genç bacağından bıçaklandı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir sokakta asker eğlencesi sırasında 17 yaşındaki E.E.A, bıçaklı saldırıya uğradı.
Bacağından bıçakla yaralandığı tespit edilen genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Devrilen biçerdöverin operatörü yaralandı
Beyşehir ilçesinde tarla yolunda kontrolden çıkan biçerdöverin devrilmesi sonucu yaşanan kazada, araç operatörü yaralandı.
Emen Mahallesi'nde M.M.Ç. idaresindeki biçerdöver seyir halindeyken yoldan çıkarak araziye devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan operatör, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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