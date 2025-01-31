Beyşehir\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Hamidiye Mahallesi'nde Suriye uyruklu E.A.O. ile S.E.H. alacak meselesinden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.E.H. bıçakla, E.A.O'yu sırtından yaraladı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Polis şüpheli S.E.H'yi gözaltına aldı.