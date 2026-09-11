Beyşehir\'de gıda işletmeleri denetlendi, servis şoförleriyle güvenlik toplantısı yapıldı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile gıda kontrol personeli, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları ile asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunlukları kontrol edildi.

İşletme sahipleri ve çalışanlarına da gıda güvenliği ve personel hijyeni konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Servis şoförleriyle istişare toplantısı

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim-öğretim döneminde taşımalı eğitim hizmetlerinin güvenli, düzenli ve sorunsuz şekilde yürütülmesi amacıyla servis şoförleriyle toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni dönemde öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, öğrenci güvenliğinin her koşulda öncelikli tutulması, servis araçlarının ilgili mevzuata uygunluğu, taşıma güzergahları, öğrencilerin okullarına zamanında ve güvenli şekilde ulaştırılması ile araçlarda uyulması gereken kurallar görüşüldü.

Beyşehir'de yeni sağlık çalışanları fidan dikerek mesaiye başladı

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde göreve yeni başlayan sağlık çalışanlarının kuruma uyumunu ve aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla düzenlenen Oryantasyon Programı kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

"Senin de hastanemizde dikili bir ağacın olsun" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, yeni çalışma arkadaşları hastane bahçesinde bir araya geldi. Her bir sağlık çalışanı kendi fidanını toprakla buluşturarak görevinin ilk gününe kalıcı ve anlamlı bir hatıra bıraktı.