Beyşehir\'de Halk Ekmek Fabrikası Açıldı

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Beyşehir'de Halk Ekmek Fabrikasının açılış töreni yapıldı.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, törende, halk ekmek fabrikasının ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da halk ekmek fabrikasının bir vardiyada 17 bin 500 ekmek üretim yapacağını belirtti.

Bayındır, "Beyşehir'in geleceğine yönelik projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."ifadesini kullandı. ???????