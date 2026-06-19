Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, zabıta ekipleriyle çarşı merkezinde kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Bayındır, Beyşehir esnafının duyarlılığından memnuniyet duyduğunu, kaldırımların yayaların rahat ve güvenli şekilde kullanabileceği alanlar olması gerektiğini söyledi.
Bayındır, uygulamanın geçici olmadığını, kaldırım işgallerine karşı denetimlerin devam edeceğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Kaldırım Denetimi - Son Dakika
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