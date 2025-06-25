Beyşehir\'de Kiraz Hasadı ve Farkındalık Etkinliği

Beyşehir'de kirazlar hasat öncesinde pestisit kalıntısı olup olmadığını belirlemek amacıyla toplandı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kiraz üretimi yapılan bahçeleri gezdi, üreticilerle buluştu.

Kiraz bahçelerinden pestisit kalıntısı analizi yaptırılmak üzere ürün numuneleri alınırken, ayrıca meyve bahçelerinde hastalık zararlı kontrolleri yapıldı. Görevliler, üreticilerle bilgi alışverişinde de bulundu.

Beyşehirli kadınlar doğada buluştu

Beyşehirli kadınları, kötü ve zararlı alışkanlıkları olmayan bir gençlik için "Sigaraya, alkole, uyuşturucuya hayır" sloganı ile doğada bir araya geldi.

Kadınlar, etkinlikte taşıdıkları dövizlerde yer alan içeriklerle toplumsal farkındalık mesajı verdi.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker, son dönemde artan sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından gençleri korumak için farkındalık amacıyla kadınlarla bir araya gelerek, doğada görselliği ile ön plana çıkan bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Beyşehir'de bu yıl uluslararası göl festivali yapılmayacak

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir'de her yıl düzenlenen Uluslararası Göl Festivali'nin bu yıl yapılmayacağını duyurdu.

Bayındır, konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Beyşehir Göl Festivalimiz, şehrimizin kültürel belleğinde yer etmiş önemli bir etkinliktir. Ancak bu yıl, hepimizin malumu olan tasarruf tedbirleri ve yoğun çalışma programımız doğrultusunda festivalimizi gerçekleştirmeme kararı aldık. Bu süreçte asfalt çalışmaları başta olmak üzere, altyapı ve öncelikli hizmet alanlarına ağırlık veriyoruz. Vatandaşımızın doğrudan hayatına dokunan hizmetleri aksatmadan sürdürebilmek için bu kararın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Gönlümüz elbette her zaman birlik ve coşku dolu festivallerden yana. Ancak bugün, şehrimizin geleceğine yatırım yapma zamanı. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, nice güzel günlerde yeniden bir araya gelmeyi temenni ediyorum."