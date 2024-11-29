Beyşehir ilçesinde küçükbaşlara yönelik aşılama, kimliklendirme ve sağlık taraması çalışması yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli veteriner hekimler, ilçede faaliyet gösteren küçükbaş hayvancılık işletmelerinde yürütülen çalışmalarda, üreticilerin sorunlarını dinlerken besicilere talep halinde teknik destek de sağlıyor.
Ekipler, koruyucu aşılamanın yanı sıra yeni doğan hayvanlarda ise kimliklendirme çalışması yapıyor.
Üreticilerin sorunları da dinlenerek, veteriner hekimlerce teknik destek sağlanıyor.???????
Son Dakika › Güncel › Beyşehir'de Küçükbaş Aşılama ve Sağlık Taraması - Son Dakika
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