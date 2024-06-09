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Beyşehir'de leyleklerin mekanları fotoğraf tutkunlarına doğal stüdyo oldu

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan Türkiye'nin en büyük leylek kolonisine ev sahipliği yapan Leylekler Vadisi ve Leylekler Tepesi, fotoğraf tutkunlarına bugünlerde adeta doğal stüdyo oldu.

Mart ayı ile birlikte ilkbaharı müjdeleyerek bahar ve yaz dönemini geçirecekleri mekanlarına gelen leylekler, buradaki yuvalarında yumurtadan çıkarak dünyaya bir süre önce gözlerini açmaya başlayan yavrularıyla birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. Büyüyüp gelişmeye başlayan yavru leylekler, leylek nüfusunu artırdıkları mekanları ziyarete gelenlerin de ilgisini çekiyor. Ebeveynlerin yuvalardaki yavrularına sürekli yiyecek taşıyarak besleme yapması dikkat çekiyor. Büyüyüp yetişkin bir birey olduktan sonra uçuş talimlerine başlayacak olan yavrulardan bazılarının şimdiden yuvalarda kanat çırpmaya başladıkları da görülüyor.

Fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgi odağı

Öte yandan, Yeşildağ ve Adaköy mahallelerinde bulunan leyleklerin mekanlarını çok sayıda kişi ziyaret ediyor. Topluluk üyesi fotoğrafçılar ile doğa tutkunları toplu ulaşım araçlarıyla geldikleri mekanlarda yavrularıyla birlikte görme şansı buldukları leyleklerin yaşamına, beslenimine canlı olarak tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyor. Doğa severler, Leylekler Vadisindeki gözetleme kulesine çıkıp yuvaları hakim noktalardan gözlem imkanı da bulurken, fotoğraf çekimleri için sahaya çıkarak Beyşehir'e gelen fotoğraf severler de Leylekler Vadisinde sürekli mesai yapıyor. Ziyaretçilerin büyük bölümü ilk kez bu kadar sayıda leyleği bir arada gördüklerini vurguluyor.

Konya'dan Leylekler Vadisine topluluk üyesi arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini anlatan üniversite öğrencisi Elif Bıçakçı, fotoğraf eğitimi için çıktıkları gezide Leylekler Vadisine de geldiklerini vurguladı. Bu kadar sayıda leyleği ilk kez bir arada gördüğünü aktaran Bıçakçı, "Fotoğraf açısından işimize yarar bir görüntü elde edebilirim" şeklinde konuştu.

"Yavruları da güzel pozlar verdi, çok fotojenikler"

Leyleklerin mekanlarını Antalya'dan doğa grubu üyesi arkadaşlarıyla birlikte gelerek ziyaret ettiklerini vurgulayan hemşire Ümmühan Ekiz de çok sayıda leyleği bir arada görmenin kendisine çok güzel ve keyifli geldiğini anlattı. Ekiz, "Bu bölgeye ilk kez geldim. Çocukluğumda köye ancak iki leylek gelirdi, yavrusunu bir tane görebilirdik o kadar. Leylek, güzel bir hayvan, farklı bir cezbedici yanı var. Havada görmek de ayrı bir güzel oldu bizim için. Fotoğrafladık, yavruları da güzel pozlar verdi, çok fotojenikler. Burada çektiğimiz fotoğrafları Antalya'ya döndüğümde sosyal medyada paylaşıp, buranın reklamını yaparak gelmek isteyenlere tavsiye edeceğim" diye konuştu.

(ARÖ-ARD-FM-