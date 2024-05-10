Beyşehir\'de Merdivenden Düşen Kişi Yaralandı

Beyşehir ilçesinde merdivenden düşen kişi, yaralandı.
İçerişehir Mahallesi'ndeki Beyşehir hayvan pazarında çay ocağı işletmeciliği yapan M.B, rüzgardan zarar gören gölgeliğini tamir etmek için merdivenle 3 metre yükseğe çıktı.
Merdivenin devrilmesi sonucu yere düşen M.B, yaralandı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.B, ambulansla, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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